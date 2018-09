Opera: il Teatro Real inaugura stagione con Faust di Gounod

MADRID - Il Teatro Real di Madrid inaugurerà la sua 22 stagione con il Faust di Charles Gounod, basato sull'omonimo dramma di Goethe, in una nuova co-produzione con la National Opera & Ballet di Amsterdam, in cartellone dal 19 settembre in tredici repliche. La direzione musicale al fronte dell'Orchestra del Teatro Real sarà a carico di Dan Ettinger, mentre quella scenica è affidata alla Fura dels Baus. L'allestimento, che ha già ricevuto un'entusiasta accoglienza alla prima assoluta ad Amsterdam nel 2014, prevede un doppio cast capitanato dai tenori Piotr Beczala e Ismael Jordi nel ruolo di Faust; le soprano Marina Rebeka e Irina Lungu in quello di Marguerite; e i baritoni Luca Pisaroni, Erwin Schrott e Adam Palca, che si alterneranno nei panni di Mefistofele.

Presentata per la prima volta al Theatre Lyrique de Paris nel 1859, "l'opera debuttò fra la gelida indifferenza del pubblico, per poi cominciare a crescere in Germania", ha ricordato nel corso della presentazione il direttore artistico del teatro Real, Joan Matabosh, evidenziando il "carattere tedesco" dell'opera francese, che "rivendica la fonte di Goethe". Con la sua proposta scenica, Alex Ollé, che affronta per la quarta volta il mito del Faust nel corso della sua carriera con la Fura dels Baus, demistifica l'archetipo goethiano, affrontando il nodo della questione che percorre l'opera: la ricerca della vita e la sensazione, alla sua fine, di non averla vissuta.

Mefistofele istiga Faust a soddisfare i desideri occultati, le pulsioni sublimate. Per Ollé, "Faust siamo tutti noi, il pubblico che si sente identificato con questo personaggio, mentre Mefistofele è l'alter ego e il motore dei desideri occulti, che ci dà il coraggio di non avere paura". Con lo scenografo Alfons Flores, Ollé situa Faust, "convertito in una specie di Steve Jobs", in un grande laboratorio, dove lavora a un gigantesco computer che simula il cervello umano, dal quale vanno affiorando archetipi della società attuale, "figure grottesche e terrificanti, Barbie bionde di gomma o matrone polpose", intanto che Mefistofele manipola e gioca a suo piacimento con sentimenti ed emozioni. Faust è la prima delle 15 opere in cartellone nella nuova stagione del Teatro Real, che proporrà 9 nuove co-produzioni, 6 delle quali in prima a Madrid: Turandot, Idomeneo, Falstaff, Capriccio, La Peste e Je suis narcissiste, in prima mondiale.