Reggio Calabria, convegno 'Grecia, Magna Grecia, Europa' In occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale

(ANSAmed) - ROMA, 19 SET - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Culturale, sabato 22 e domenica 23 settembre, l'Associazione Bova Life, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l'Ambasciata di Grecia in Italia, e con il coordinamento scientifico del Professor Louis Godart, organizza il convegno internazionale dal titolo "Grecia, Magna Grecia, Europa", per rendere omaggio alle radici greche e magno greche dell'Europa e ai suoi valori fondanti.



Con Godart, archeologo e filologo di fama mondiale, membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e già Consigliere per la Conservazione del Patrimonio Artistico presso la Presidenza della Repubblica Italiana, saranno presenti l'Ambasciatrice Greca in Italia, Tasia Athanasiou, e illustri accademici e studiosi italiani e greci.



"Dal II millennio a.C. già ai tempi delle precolonizzazione minoica e micenea, fino all'età classica e bizantina, - spiega Godart - la Magna Grecia e la Calabria hanno avuto un rapporto privilegiato con l'Ellade, accogliendo chi proveniva dalle terre greche e recependo i valori della classicità (centralità dell'Uomo nella storia e democrazia) per trasmetterli all'Europa e al mondo. Il Convegno 'Grecia, Magna Grecia, Europa' intende illustrare alcune delle pagine più illuminanti di questo rapporto privilegiato. Ribadire questi concetti - prosegue Godart - e dimostrare che rimangono uno dei pilastri della nostra cultura europea mi pare fondamentale anche per arginare i tentativi aberranti che mirano a sconvolgere la costruzione europea faticosamente edificata dai padri fondatori all'indomani della seconda guerra mondiale".



Il Convegno si svolgerà sabato 22 pomeriggio dalle 15:30 a Reggio Calabria, presso la sede del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, e domenica mattina dalle 10:00 a Bova, presso lo Spazio Cultura. (ANSAmed).