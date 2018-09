Spagna: Milano protagonista XV Settimana Architettura Madrid Ambasciata d'Italia lancia concorso per designer under 35 anni

(ANSAmed) - MADRID, 21 SET - Milano sarà protagonista della XV Settimana dell'Architettura, organizzata dal 28 settembre al 7 ottobre a Madrid dal Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid e dalla Fundacion Arquitectura Coam, in collaborazione con il Comune madrileno e l'ambasciata d'Italia in Spagna. I nuovi sviluppi urbanistici con le esperienze di Madrid e Milano a confronto, la sostenibilità delle sfide per il 2020, il patto di Milano per il 2030 e i nuovi spazi di produzione saranno alcuni dei temi dell'intenso programma di attività, che punta ad avvicinare lo sviluppo delle metropoli del futuro alla società, e a diffondere il patrimonio architettonico, informano fonti dell'organizzazione.



In concomitanza con la rassegna, l'ambasciata d'Italia in Spagna ha indetto il bando di concorso "Il design. Un viaggio tra Italia e Spagna", in collaborazione con la rivista 'Interni Magazine', il Coam e l'Asociacion Disenadores de Madrid (Dimad).



Il concorso è parte del progetto ITmakEs, iniziativa dell'ambasciata d'Italia a Madrid e del consolato generale d'Italia a Barcellona, volta a valorizzare la collaborazione fra i due Paesi nei principali settori di interesse comuni. Dopo il lancio del bando per gli studenti di design, al quale hanno già aderito varie scuole di design in Spagna, il concorso si estende ora ai giovani professionisti minori di 35 anni. I partecipanti, informano fonti dell'ambasciata, potranno presentare una proposta di design dedicata al tema 'Lo spazio liquido. Tempo e luce nell'habitat del nuovo millennio", che sarà sottoposta alla valutazione di un comitato internazionale, presieduto dall'ambasciatore d'Italia, Stefano Sannino, e composta dalla direttrice di 'Interni', Gilda Bojardi, dal presidente dell'Associazione per il Disegno Industriale (Adi), Luciano Galimberti, dalla fondatrice e commissaria del Salone Satellite, Marva Griffin, da Coam, Dimad e riconosciute personalità del mondo dell'architettura e del design. I progetti vincitori saranno trasformati in modelli grazie alla collaborazione di imprese italiane del settore ed esposti durante il Salone del Mobile di Milano, in occasione del prestigioso evento 'Interni Human Spaces', dall'8 al 19 aprile 2019, indetto da 'Interni' all'Università Statale di Milano nell'ambito del 'FuoriSalone 2019'.



Il progetto sarà presentato il prossimo 5 ottobre nella sede del Coam, nell'ambito della XV Settimana dell'architettura di Madrid, alla quale interverrà l'assessore all'urbanistica di Milano, Pierfrancesco Maran. (ANSAmed).