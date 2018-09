A Sarajevo prossima inaugurazione mostra opere Pistoletto Donata dall'artista alla citta'. 'Vicinanza popolo italiano'

(ANSAmed) - SARAJEVO, 24 SET - Lo scorso venerdì, presso il Museo di Storia di Bosnia Erzegovina, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento ufficiale di inaugurazione dell'opera "Luogo di Raccoglimento Multireligioso e Laico" di Michelangelo Pistoletto, che avrà luogo alla presenza dell'artista il prossimo 26 settembre alle ore 19 presso il Museo di Storia di Bosnia Erzegovina, dove il capolavoro sarà esposto permanentemente.



L'Ambasciatore d'Italia Nicola Minasi, il Sindaco di Sarajevo, Abdulah Skaka, la Direttrice del Museo di Storia di Bosnia Erzegovina, Elma Hasimbegovic, e il Fondatore del Museo d'Arte Contemporanea di Sarajevo Ars Aevi, Enver Hadžiomerspahić, hanno invitato tutta la cittadinanza a prendere parte alla cerimonia pubblica di inaugurazione dell'opera donata dal Maestro alla Città di Sarajevo in occasione della sua ultima visita a giugno dello scorso anno. L'opera rappresenta un ideale luogo di incontro e coesistenza tra le religioni, e tra esse e il mondo laico, soggetto di estrema attualità nel contesto multiculturale della Bosnia Erzegovina. È particolarmente significativo che il Maestro abbia voluto destinare a Sarajevo e a tutti i cittadini della Bosnia Erzegovina un lavoro inizialmente concepito per un allestimento a Gerusalemme.



"L'arrivo a Sarajevo del Maestro Pistoletto per la quarta volta, per donare un'opera alla città, è il segnale della vicinanza del popolo italiano alla Bosnia Erzegovina e d'incoraggiamento verso il futuro. E' quindi un atto non solo culturale, ma anche politico, tanto più che avviene alla vigilia delle elezioni del 7 ottobre", ha dichiarato nell'introduzione l'Amb. Minasi. A conferma del legame tra Pistoletto e la Bosnia Erzegovina, assieme al Luogo di Raccoglimento sarà altresì inaugurata una nuova opera del Maestro, intitolata "Rispetto", ispirata al simbolo del suo celebre "Terzo Paradiso", da lui donata per questa particolare occasione alla Bosnia Erzegovina. L'evento è organizzato dall'Ambasciata in collaborazione con il Ministero degli Affari Civili di Bosnia Erzegovina , il Comune di Sarajevo, il Museo di Arte Contemporanea Ars Aevi , il Museo di Storia di Bosnia ed Erzegovina, UNESCO, e UNICREDIT. (ANSAmed)