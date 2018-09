Arte: i paesaggi di Ghirri inondano il Museo Reina Sofia Da domani al 7 gennaio la mostra dedicata al fotografo italiano

(ANSAmed) - MADRID, 25 SET - Il Museo Reina Sofia di Madrid ospita, da domani al 7 gennaio prossimo, la mostra 'The Map and the Territory', la prima monografica in Spagna dedicata agli scatti fotografici di Luigi Ghirri (Scandiano, 1943 - Reggio Emilia, 1992). Oltre 250 fotografie di paesaggi naturali e artificiali, realizzate negli anni Settanta da uno dei maggiori fotografi del Novecento, nell'esposizione realizzata con il Museum Folkwang di Essen e la galleria Jeu de Paume di Parigi, curata da James Lingwood, e che conta con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid e l'appoggio dell'Università degli Studi di Parma. Intorno ai concetti di Mappa e Territorio, la mostra propone le periferie urbane, i paesaggi della provincia italiana, dei giardini di Modena, i parchi dei divertimenti negli scatti del fotografo vissuto solo 49 anni, ma la cui visione poetica lo ha reso maestro per intere generazioni. Il percorso espositivo ripercorre il decennio più importante della sua ricerca artistica, in particolare l'anno 1978, quello della pubblicazione di 'Kodacrome', uno dei libri fotografici di Ghirri più rappresentativi. E, nel 1980, la mostra 'Vera Fotografia', una delle più celebri dell'epoca, tenutasi a Parma.



Durante questo decennio, come ha spiegato nella presentazione il direttore del Museo Reina Sofia, Manuel Borja-Villel, Ghirri realizzò una cartografia dai confini cangianti della vita moderna, in un'Italia che esitava fra il vecchio e il nuovo, dando forma a una singolare riflessione sul linguaggio fotografico e il suo ruolo nella costruzione delle identità moderne. "La fotografia - annotava lo stesso Ghirri - è una grande avventura nel mondo del pensiero e lo sguardo… un viaggio interminabile per il grande e il piccolo, per le variazioni, attraverso il regno delle illusioni e le apparenze, un luogo di moltitudini, labirintico e spettacolare". In un momento in cui la fotografia a colori suscitava riserve nei circoli artistici dominanti per la sua vicinanza alla fotografia popolare e commerciale, Ghirri lavorò soltanto a colori, perché "il mondo reale è a colori e perché il cinema a colori è già stato inventato". "Ha creato un corpus di immagini a colori senza paragoni nell'Europa dell'epoca - ha evidenziato il curatore James Lingwood - nel quale si possono captare i segni peculiari di uno stile concettuale destinato a essere riconoscibile e apprezzato". (ANSAmed).