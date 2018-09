Al via prima edizione Open Art Week, tra Perugia e Tunisi

TUNISI - 49 artisti di levatura internazionale e 30 spazi d'arte indipendente saranno i protagonisti della prima edizione di 'Open Art Week', manifestazione dedicata all'arte contemporanea che si articolerà tra Perugia e Tunisi con due settimane di mostre, film, spettacoli di danza e teatro, fotografia, concerti, incontri con artisti, workshop. La manifestazione che si terrà dal 29 settembre al 7 ottobre a Perugia e dal 13 al 21 ottobre a Tunisi, è stata presentata lunedì scorso a Perugia presso la Sala Rossa di Palazzo dei Priori, in presenza dell'assessore alla cultura della Regione Umbria, Fernanda Cecchini, e dell'assessore al marketing territoriale del Comune di Perugia, Michele Fioroni. Settimana di arte contemporanea indipendente e itinerante nel mondo, Open Art Week ogni anno, integrerà un nuovo Paese. A Perugia ogni giorno sarà scandito da un happening artistico diverso, dal cinema alla danza contemporanea, dai laboratori di fumetti alle performance di land art, dal teatro alla musica dal vivo. Un evento diffuso in città, che intende dare risalto alla cultura indipendente, spesso non adeguatamente valorizzata dai canali di promozione tradizionale. Open Art Week è ideato e organizzato dall'associazione Rea in partenariato con L'Art Vivant e in collaborazione con La Maison de L'Image, con la direzione artistica di Gaia Toschi e Moez Mrabet, il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Programma culturale "Italia, Culture Mediterraneo", il patrocinio e il sostegno di Ambasciata di Tunisia in Italia, Ambasciata d'Italia a Tunisi, Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, Regione Umbria, Comune di Perugia, Teatro Stabile dell'Umbria, la collaborazione di Università per Stranieri di Perugia, Adisu, Istituto di Mediazione Linguistica, il supporto di D&B Consulting, Tunisair, Delivery Point, Mondadori Bookstore, CAT - Colacem, Isas, Minimetrò, Tankard, Banca Credito Cooperativo. Il programma completo, con orari e mappa degli spazi, è disponibile online sul sito www.openartweek.com Tutti gli eventi, salvo ove diversamente indicato, sono a ingresso gratuito.