Il dramma dell'esodo dei migranti in una mostra foto al Pe Promossa da Regione Piemonte, iniziativa eurodeputato dem Viotti

(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 SET - La testa di un bimbo profugo che si affaccia da una tenda in un campo, ma anche una marea umana di migranti in viaggio. Sono solo alcune immagini della mostra fotografica 'Exodos, Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione', promossa dalla Regione Piemonte ed organizzata nei locali del Parlamento europeo a Bruxelles, su iniziativa dell'eurodeputato dem Daniele Viotti. "C'è qualcuno che pensa che in virtù del fatto che sono diminuiti gli sbarchi la questione migratoria sia risolta completamente, ma non è assolutamente così - sottolinea Viotti - e la vicenda Aquarius lo dimostra, come anche il fatto che noi non sappiamo cosa succede nei campi di 'concentramento' in Libia al sud". Nei pannelli della mostra vengono ritratte - grazie ad una decina di fotografi piemontesi - le drammatiche odissee dei migranti, le loro rotte verso l'Europa, gli arrivi, gli ostacoli, le barriere, ma anche l'inclusione. Un viaggio dalla Siria alla giungla di Calais in Francia, dove si intrecciano delle storie di vita uniche.



"La vicenda migratoria dobbiamo affrontarla sapendo che è una vicenda lunga negli anni, soprattutto in Africa cercando di togliere le ragioni delle migrazioni, come la povertà, la fame, la siccità e dunque aiutare queste popolazioni e questi Paesi a crescere - prosegue Viotti -. Ma la vicenda deve essere risolta anche qua con l'accoglienza, senza pensare che le migrazioni si possano fermare, l'uomo emigra da tutta la sua storia". Partita nel gennaio del 2017 la mostra è giunta alla sua ventesima tappa approdando a Bruxelles e ritraendo "un tema di attualità che può essere trasformato da problema a un momento di grande opportunità per la nostra comunità", ha aggiunto l'assessore all'Immigrazione della Regione Piemonte Monica Cerutti. (ANSAmed).