Libri: da inchiesta, 'Migrantes' diventa graphic novel Scritta da Flaviano Bianchini e disegnata da Giovanni Ballati

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Dal libro inchiesta di Flaviano Bianchini 'Migrantes' è nata una graphic novel, con lo stesso titolo, edita da Shockdom e disegnata da Giovanni Ballati.



Protagonista è sempre Aymar Blanco, giovane peruviano che dal Guatemala arriva in Arizona in 21 lunghissimi giorni da clandestino. "Grazie al talento di Ballati, Bianchini ha voluto mostrare ai più giovani l'altra faccia della medaglia di questo dramma e raccontare la storia da un punto di vista diverso da quello che sono abituati a vedere ed ascoltare" dichiara Lucio Staiano, fondatore e responsabile di Shockdom. "Trovo straordinario il libro di Bianchini perché costringe a guardare con occhi diversi le persone che si trovano spinte per qualche motivo a lasciare il proprio paese. - spiega Paolo Pobbiati, ex presidente di Amnesty Italia - Ed è lo sguardo che ci serve per eludere le facili generalizzazioni che derivano dall'utilizzo di termini come 'migranti', 'rifugiati' o 'clandestini', categorie che mettono assieme persone dalle provenienze e dalle storie più diverse, tutte con le proprie aspirazioni, sogni, aspettative, esattamente come ciascuno di noi. Uno sguardo necessario in questo momento di corto circuito politico, civile e morale che sta vivendo il nostro paese e l'Europa intera, che restituisca identità e umanità 'all'altro'. E che ne restituisca anche un po' a noi."(ANSA).