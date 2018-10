Musica: Simona Norato e le 'orde di brave figlie' Nuovo originale album, suoni guardano a sud ed est

(di Patrizio Nissirio) (ANSAmed) - ROMA, 1 OTT - "Mi viene naturale spingermi oltre gli argini, oltre i confini, come nel Novecento, quando alcuni musicisti destrutturavano anche la scala delle note, la musica temperata. E per superarli e' necessario studiare. Queste canzoni non andranno lontane in termini di visibilita', ma il successo e' qualcosa che hai dentro": basterebbero queste poche parole per capire che Simona Norato non e' un personaggio comune, sulla scena musicale italiana. Un'originalità musicale e poetica confermata dal suo secondo album, 'Orde di brave figlie', dove la cantautrice palermitana - già finalista al Tenco - mette insieme testi densi e suoni complessi che si spingono verso il sud del Mediterraneo, e verso l'est del mare.



"Per la mia formazione musicale e creativa è stato decisivo l'incontro con Cesare Basile, con il quale abbiamo lavorato per quattro anni (Basile aveva già prodotto 'La fine del mondo' nel 2015, e insieme facevano parte del collettivo I Caminanti) e con Antonio Di Martino - dice ad ANSAmed - Io conosco i suoni della mia Sicilia, ai quali ho aggiunto donazioni da sud ed est. In questo disco mostro il mio apprezzamento per i ritmi africani e per linee melodiche orientali". Il risultato è un album difficile da etichettare, a partire dal titolo.



"Chi sono le brave figlie? Sono tutte quelle persone, donne ed uomini, che sono diverse, rispetto alle moltitudini borghesi, portatori di cose buone, ma che vengono percepiti come minacce.



Mi sono immaginata a capo di quest'orda. E mi sono concentrata su questa umanità che esiste, silenziosa".



La lingua di Norato è ricca ("Ma sto cominciando ad odiare il fatto di partire sempre dai testi, sto iniziando a farlo dalla musica"), e anche corrosiva, come in "Un solo grande partito", brano che apre la raccolta: "E' un'atmosfera da 1984. Mi disturba il pensiero unico, che uccide la lingua. Succede anche oggi, con pochi pensieri e un dizionario che si è impoverito", dice.



In 'Orde di brave figlie' la musica è dunque la protagonista: sarà per questo che contiene due bravi strumentali ('Orcaferone' e 'Palastramu'), dal forte sapore cinematografico. Niente è scontato, nel lavoro di Simona, e anche un'apparente canzone d'amore, 'Questo universo spione' (ma anche la graffiante 'Scegli me tra i bisonti'), diventa un mosaico sonoro e testuale che sorprende, con i suoi toni oscuri, difficili da incasellare, tra musica popolare italiana e non, jazz, accenni di elettronica e rock-blues. (ANSAmed).