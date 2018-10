Giordania: Amman addobbata per la 'Settimana francese' In un viale del centro la Torre Eiffel e l'Arco di Trionfo

(ANSAmed) - AMMAN, 2 OTT - Una riproduzione della Torre Eiffel, un Arco di Trionfo e la 'piramide del Louvre' adornano da oggi l'elegante boulevard Abdalli di Amman mentre si celebra la 'Settimana francese in Giordania', un evento che attrae giordani e stranieri in un'atmosfera di arte e cultura. Gli eventi si susseguiranno ad Amman fino al 6 ottobre, ed offriranno ai visitatori la possibilita' di gustare il sapore raffinato della cucina francese, il tutto accompagnato da esibizioni artistiche nonche' da spettacoli di prestigiatori e di artisti di circo.



''Obiettivo della 'Settimana francese' e' di sottolineare e promuovere la forte presenza francese nel Regno giordano. E' divenuta un 'rendez-vous' regolare - ha spiegato la ambasciata di Francia in un comunicato - per celebrare la cultura francese in tutte le sue forme, e soprattutto rappresenta un'occasione per celebrare l'amicizia fra i due Paesi''. La principale attrazione e' rappresentata dal 'Marche'': una mostra di prodotti francesi fra cui cosmetici e profumi, apparecchi di telecomunicazione, cibo, bevande ed automobili. (ANSAmed).