Parte da Genova 'storytelling' per Giornata Cultura Ebraica Il 14 ottobre iniziative in 87 Comuni di 15 regioni

(ANSAmed) - ROMA, 4 OTT - 'Storytelling. Le storie siamo noi'. E' questo il filo conduttore che unirà tutte le iniziative i programma domenica 14 ottobre in 87 località italiane per la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a conoscere e approfondire storia, tradizioni e cultura degli ebrei. Un tema che, spiegano gli organizzatori dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, richiama alle radici stesse dell'ebraismo, che affondano nelle 'storie' narrate nella Torah, la Bibbia ebraica. Città capofila, e luogo dove si inaugura la manifestazione, è quest'anno Genova, scelta prima della tragedia del crollo del Ponte Morandi e confermata per lanciare un messaggio positivo e iniziative di raccolta fondi. A Genova la mattina del 14 ottobre, nella Sinagoga di Via Bertora, ci sarà l'inaugurazione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, seguita da una orazione solenne del rabbino, Benedetto Carucci Viterbi, e un momento di raccoglimento e preghiera in ricordo delle vittime del ponte. Sarà anche allestita la mostra 'La razza nemica' in occasione dell'ottantesimo anniversario dalla promulgazione delle leggi antiebraiche del 1938. Iniziative anche a Roma con, il 10 ottobre, un'anteprima con l'inaugurazione del restaurato Palazzo Besso, che diventerà uno spazio culturale polifunzionale. Tra le mostre in programma nella capitale 'Corto Maltese all'ombra della Menorà', sulle suggestioni ebraiche del personaggio Corto Maltese di Hugo Pratt, il grande disegnatore che aveva origini ebraiche. Molte iniziative anche a Milano tra cui la mostra 'Another country. Momenti di vita degli ebrei in Diaspora', mentre al Campo di Ghetto Nuovo e Vecchio di Venezia ci sarà l'apertura gratuita al pubblico del Museo, delle sinagoghe Tedesca, Canton e Levantina e della mostra di fotografie surrealiste e provocatorie 'Snapshots from the garden of Eden', di Dina Goldstein. Celebrazioni anche a Torino, Napoli, Palermo, Taranto, Lecce e in tanti altri comuni. (ANSAmed).