Dialoghi mediterranei tra Sardegna,Spagna e Tunisia Festival Sete Sóis Sete Luas arriva a Béja e Teboursouk

(ANSAmed) - TUNISI, 05 OTT - Dopo il successo a Beja dei Tenores di Neoneli, uno dei gruppi sardi più famosi nel mondo e del Trio de Uruea (Spagna), fondato da César Carazo e Luis Delgado nel 1998, con la replica a Teboursouk si conclude stasera il Festival Sete Sois Sete Luas, che si svolge da 26 anni in numerosi Paesi del Mediterraneo e del mondo lusofono. Si tratta di un evento internazionale sotto la direzione artistica di Marco Abbondanza, che esalta la musica come strumento di dialogo e di pace, del cui spirito è sintesi l'immagine realizzata per il manifesto di questa edizione dall'artista marocchino Abdelkarim Elazhar, definito dalla critica il Picasso di El Jadida.



A corollario di questa programmazione internazionale, i palchi tunisini vedranno esibirsi giovani band locali per il Premio Rivelazione Sete Sois Sete Luas, che permetterà al vincitore di esibirsi in uno dei tanti paesi della Rete Culturale Sete Sois Sete Luas nel 2019. (ANSAmed)