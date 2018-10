Musica:torna appuntamento con Ottobre Musicale di Cartagine Per l'Italia "The Rossini Variations" di Mario Mariani

(ANSAmed) - TUNISI, 05 OTT - L'Acropolium di Cartagine (Antica cattedrale di San Luigi, dal 1993 trasformata in Centro Culturale) ospiterà dal 12 al 31 ottobre la 24ma edizione dell'Ottobre musicale. In programma ben 20 concerti di artisti provenienti da tutto il mondo e di vari generi musicali, dalla musica classica a quella tradizionale a quella popolare. Ad aprire la manifestazione Amina Srarfi, figlia del celebre Kaddour Srarfi, che alla direzione dell'orchestra femminile El Azifat, proporrà una commedia musicale intitolata "Mademoiselle", che si rifà al repertorio arabo-francese degli anni '20 e '30 del secolo scorso. Per l'Italia parteciperà nella serata del 20, su invito del locale Istituto Italiano di Cultura, il pianista pesarese Mario Mariani, con un omaggio postmoderno a Rossini nel 150mo anniversario della sua morte. Il suo concerto sarà anche uno spettacolo a tutto tondo, essendo Mariani artista originale ed eclettico. In scaletta trascrizioni e variazioni per pianoforte delle Ouvertures de "La gazza ladra", "L'Italiana ad Algeri", "Guglielmo Tell", nonché della "Petite Messe Solennelle", della "Tarantella" e del "Duetto buffo di due gatti". L'evento rientra nell'ambito delle varie iniziative organizzate dall'Istituto italiano di cultura di Tunisi per la XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo.



Il talento e la sensibilità degli artisti dell'Ottobre musicale contribuiranno a diffondere la passione per la musica classica, tradizionale, barocca e contemporanea e ad arricchire la diversità culturale della prestigiosa città di Cartagine.



L'Ottobre Musicale, è organizzato grazie al partenariato dei ministeri tunisini della Cultura e del Turismo, delle varie istituzioni culturali internazionali presenti a Tunisi, e di sponsor privati. Tutti gli spettacoli cominciano alle ore 20.00 (ANSAmed)