Cinema: Giffoni a Skopje con film e workshop d'arte Venti giovani giurati con sottosegretario Borgonzoni

(ANSAmed) - Napoli, 8 ott - Non solo cinema, ma arte a 360 gradi nella sesta edizione del "Giffoni Macedonia Youth Festival", che si tiene in questi giorni a Skopje e prevede proiezioni con dibattito oltre a workshop dedicati a teatro, musica, danza, animazione, fotografia e scrittura creativa.



Il Festival del cinema per ragazzi di Giffoni porta nella capitale macedone una delegazione di 20 giurati italiani, dai 15 ai 25 anni, che prenderanno parte alla rassegna il cui tema è ispirato alla 48esima edizione di Giffoni: "Aqua". All'apertura della manifestazione è prevista la partecipazione del sottosegretario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con delega al cinema Lucia Borgonzoni, insieme al direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi. Il Sottosegretario Borgonzoni incontrerà il Ministro della Cultura della Macedonia, Asaf Ademi e terrà una conferenza presso il dipartimento di Italianistica dell'Università di Skopje, oltre a partecipare alle attività del Festival, incontrando i giurati, i partecipanti alla master class e gli ospiti.



Coproduttore della manifestazione, insieme a Giffoni Experience, l'Agenzia Cinematografica della Macedonia, mentre al'orgaizzaizone hanno partecipato l'associazione macedone "Planet M" con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Skopje, guidata da Carlo Romeo. Tre le sezioni in concorso, suddivise per fasce d'età: Juniors, Cadets, e Seniors. I più piccoli vedranno, nella Cinemateca di Skopje, cinque film in concorso: "Freckles" (Mare di Grano) di Fabrizio Guarducci, "Summer 93" di Carla Simon, "Supa Modo" di Likarion Wainaina, "Los Bando" di Christian Lo e "The Witch Hunters" di Rasko Miljkovic. I Cadets, invece, che assisteranno alle proiezioni all'MKC Cinema Frosina, hanno in programma "The Piano for The Two", "I kill Giants" di Andres Walter, "Meerkat Moonship" di Hanneke Schutte, "Old Boys" di Toby Macdonald e "This Crazy Heart" di Marc Rothemund. Per i Seniors, infine, "L'animale" di Katharina Muckstein, "Sadie" di Megan Griffiths, "Imperfect Age" di Ulisse Lendaro, "The Pigeon" di Banu Sivaci e "When the trees Fall" di Marysia Nikitiuk, oltre alla proiezione di numerosi cortometraggi.



Tre le produzioni italiane degli short film proposti, "Bismillah", di Alessandro Grande, "Enfants Perdus", di Ermanno Dantini e "Uproar" di Ludovico Di Martino, oltre a opere macedoni come "Good Night" di Sergej Sarchevski, "Mishko" di Hanis Bagashov, "Victor dreams of losing" di Loen Ristov, "Blacky and faulty" di Marko Dzambazoski e "Award", di Lidija Mojsovska. Tre le opere croate, "Into the blue" di Antoneta Alamat Kusijanovic, e "Shush!" e "Auf wiedersehen", entrambi realizzati da un gruppo di giovani autori. "Timmy" di Lyubo Yonchev è un cortometraggio bulgaro, infine, mentre dalla Norvegia viene presentato "Bike bird", di Odveig Klyve e Kari Klyve-Skaug. (ANSAmed).