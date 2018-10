Farnesina, presentata la 'Giornata del contemporaneo' Coinvolte per la prima volta la rete estera con 80 eventi

(ANSAmed) - ROMA, 10 OTT - "L'opera guida della XIV edizione della #GiornatadelContemporaneo presentata alla #Farnesina è Medusa, realizzata da Marcello Maloberti". Così la Farnesina, in un tweet, presenta l'opera scelta come immagine guida della XIV Giornata del Contemporaneo che si terrà il 13 ottobre in Italia e che per la prima volta coinvolge la rete estera della Farnesina con 80 eventi in tutto il mondo. E' un giovane africano con un casco ricoperto da conchiglie che guarda verso il suo futuro. Un'opera quella di Maloberti che porta con sé la drammatica forza dell'attualità, ma che nel titolo, 'Medusa', si richiama alla grande tradizione di Caravaggio.(ANSAmed).