Cisgiordania: inaugurata sede Dante Alighieri a Ramallah Cresce interesse giovani palestinesi per cultura e lingua Italia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 OTT - Ieri a Ramallah, in Cisgiordania, "e' stata ufficialmente inaugurata, sotto gli auspici del Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme, la sede della Societa' Dante Alighieri Palestina". Lo ha reso noto lo stesso Consolato secondo cui alla cerimonia erano presenti, insieme al Console italiano, Fabio Sokolowicz, il Ministro dell'Educazione palestinese, Sabri Saidam, rappresentanti del mondo della cultura, tra cui Souad Amiri, "la più nota delle scrittrici palestinesi, che in Italia ha pubblicato numerosi libri con Feltrinelli, membri della variegata comunita' italiana che vive in Palestina ".



Dopo aver ricordato che le Società Dante Alighieri, presenti in numerosi paesi del mondo, hanno lo scopo di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana, il Consolato ha sostenuto che la nuova iniziativa a Ramallah "risponde a una crescente domanda di Italia, che vede sempre più palestinesi, soprattutto delle giovani generazioni, studiare l'italiano e viaggiare nel nostro Paese. Tra l'altro, proprio in questi giorni ha luogo la XVIII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che vede le maggiori citta' palestinesi ospitare eventi che promuovono la nostra cultura e la nostra lingua. Stasera a Ramallah sarà proiettato il film "Passione" di John Turturro, introdotto da un saluto registrato dal regista italo-americano apposta per l'occasione". (ANSAmed).