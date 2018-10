Grande retrospettiva di Giacometti al Guggenheim di Bibao In mostra fino al 24 febbraio 200 opere dell’artista svizz

(ANSAmed) - MADRID, 26 OTT - Un percorso attraverso quattro decenni della produzione di Alberto Giacometti (1901-1966) è proposto dal museo Guggenheim di Bilbao in una delle maggiori retrospettive dedicate all'artista svizzero in Europa, che si potrà visitare fino al prossimo 24 febbraio. In mostra oltre 200 sculture, dipinti, disegni e bozzetti, che includono le opere e il materiale di archivio riuniti dalla vedova dell'artista, Annette, conservate nella Fondazione Giacometti di Parigi. Fra i lavori più significativi dell'artista che rivoluzionò la scultura del XX secolo, raramente esposti al pubblico, il gruppo scultoreo di 'Femme de Venise', l'insieme di otto sculture in gesso create dall'artista per la Biennale di Venezia del 1956.



L'itinerario, che si snoda in dieci sale, copre l'intera traiettoria artistica di Giacometti, dalle opere di gioventù degli anni Venti, passando per il periodo post-cubista e surrealista, fino al ritorno al figurativo, nel 1935, che segnerà la sua produzione fino alla fine della vita. Organizzata dal Museo Guggenheim, in collaborazione con la Fondazione Giacometti di Parigi, l'esposizione è stata curata da Catherine Grenier, della Fondazione Giacometti di Parigi, e da Petra Joos, del Guggenheim di Bilbao ed è patrocinata da Iberdrola. (ANSAmed) XDP