Giornate cinema Cartagine, cultura contro oscurantismo

(ANSAmed) - TUNISI, 30 OTT - La 29ma edizione delle Giornate cinematografiche di Cartagine (Jcc), il più importante evento culturale del Paese nordafricano, si terrà come previsto dal 3 al 10 novembre prossimo. Lo hanno ribadito in un comunicato stampa il suo direttore Nejib Ayed e il comitato organizzatore condannando fortemente l'atto vile che ha colpito Tunisi, pochi giorni prima dell'apertura delle Jcc. Il riferimento è naturalmente l'attentato kamikaze di ieri perpetrato da una donna davanti al Teatro Municipale nella centralissima Avenue Bourguiba che ha causato una ventina di feriti, tra i quali 15 poliziotti, per fortuna tutti in maniera non grave. "Le Jcc, luogo di libertà e resistenza non si piegheranno ai portatori di progetti oscurantisti e fedeli alle loro convinzioni continueranno a proclamare forte e chiaro che solo la cultura è una barriera invalicabile contro l'ignoranza e alle imprese di morte. Il terrorismo oggi è un fenomeno globale e sfortunatamente nessuno può considerarsi al riparo. Ma il festival si svolgerà e celebrerà i valori della tolleranza, dell'apertura e della vita contro il nichilismo", si legge nel comunicato. (ANSAmed)