Tunisia: premier inaugura Giornate cinematografiche Jcc 2018

TUNISI - "Più la cultura trionfa, più la violenza e l'estremismo indietreggiano. La lotta all'estremismo non si combatte solo attraverso le misure di sicurezza o militari, ma diffondendo la cultura soprattutto tra i giovani.



Il cinema è uno strumento importante per vincere l'estremismo e noi sosterremo ogni artista tunisino in grado di promuove questa cultura". Sono le parole del primo ministro tunisino, Youssef Chahed, in occasione dell'apertura della 29ma edizione delle Giornate cinematografiche di Cartagine (Jcc), uno degli eventi culturali più importanti del Paese nordafricano. La Città della cultura della capitale ha ospitato per la prima volta l'inaugurazione della rassegna in un ambiente festoso, con la consueta sfilata delle star sul tappeto rosso, seppur sotto l'occhio vigile di centinaia di agenti della sicurezza. Risale a lunedì scorso infatti l'episodio della kamikaze trentenne che si è fatta saltare in aria proprio in centro città, causando una ventina di feriti. "Le Jcc, luogo di libertà e resistenza non si piegheranno ai portatori di progetti oscurantisti e fedeli alle loro convinzioni continueranno a proclamare forte e chiaro che solo la cultura è una barriera invalicabile contro l'ignoranza e alle imprese di morte", aveva detto poche ore dopo l'attentato il direttore delle Jcc, Nejib Ayed, confermando che il festival si sarebbe svolto regolarmente celebrando i valori della tolleranza, dell'apertura e della vita contro il nichilismo".



206 in tutto i film presentati nelle varie categorie, provenienti da 47 Paesi, proiettati in 19 sale a Tunisi e a Sfax, Nabeul, Kasserine e Siliana dal 3 al 10 novembre.