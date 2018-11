Università: Roma, nasce Cattedra per dialogo tra religioni

ROMA - "L'ignoranza è nemica della pace, pertanto la nostra missione è quella di imparare, condividere e vivere in armonia". Questo, secondo il re del Bahrain, Hamad Bin Isa Al Khalifa, il pensiero alla base della nuova Cattedra "per il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza" da lui istituita all'Università La Sapienza e inaugurata oggi nell'aula magna del Rettorato. Il titolare della Cattedra è il professor Alessandro Saggioro, che ha tenuto una lectio magistralis sull'importanza del pluralismo religioso "rinforzata dalla questione delle migrazioni" e sulla stratificazione storica di contatti "che non iniziano oggi, perché aree come il Mediterraneo e il Golfo Persico, in cui è situato il Bahrain, sono da sempre crogiuoli di culture".



Saggioro ha sottolineato l'alto significato simbolico della scelta dell'Urbe e della sua prima università per l'istituzione di questa docenza: "Roma è il centro del Cristianesimo in quanto sede del Papa, ma qui c'è anche la comunità ebraica più antica del mondo e la moschea più grande d'Europa. La cultura favorisce conoscenza, rispetto e pace". La nuova cattedra, che si aggiunge a quelle presenti nel Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo della Facoltà di Lettere e Filosofia, nasce da tre anni di intensa collaborazione tra il Regno del Bahrain e la Fondazione Roma Sapienza, come ha evidenziato il suo presidente, Antonello Folco Biagini: "Grazie a questo lavoro sono state possibili varie iniziative, tra le quali delle borse di studio per gli studenti delle aree centrali italiane interessate da sismi e per i 400 migliori laureati della nostra università, il ripristino del concorso 'Lo scrittoio' sul tema 'Quale futuro per l'Europa' e la I edizione del Premio Minerva per i dottori di ricerca. Il Bahrain è da sempre uno dei maggiori sostenitori della nostra Fondazione".



A riconferma di questa intesa, il rettore dell'Università La Sapienza, Eugenio Gaudio, ha annunciato la firma di un Memorandum con il regno guidato da Hamad Bin Isa Al Khalifa per futuri progetti di collaborazione: "La Sapienza è la massima espressione accademica di un paese come l'Italia, dalla naturale vocazione al dialogo per posizione geografica e storia", ha commentato il rettore, cogliendo l'occasione odierna per annunciare la nascita di 'Civis', università europea che risponde all'appello Ue di una grande rete culturale.



"La riunione fondativa ci sarà il prossimo 9 novembre e vedrà, oltre all'Università La Sapienza, anche quella Autonoma di Madrid, l'Aix-Marseille, l'Université libre de Bruxelles e le università di Stoccolma, Tubinga, Atene e Bucarest", ha specificato Gaudio.