Libia, a Hon l'International Autumn Tourism Festival L'evento nelle foto di Zuhair Abusrewil

(ANSAmed) - ROMA, 6 NOV - Si è conclusa con successo la XXII edizione dell'International Autumn Tourism Festival di Hon, capitale del distretto di al-Jufrah nella regione settentrionale libica del Fezzan. Il Festival prevede attività di folklore, musica e teatro che coinvolgono molte compagnie, oltre a mostre, giochi, spettacoli equestri, sfide sulla sabbia, eventi culturali e seminari. La sua durata è di tre giorni perché il quarto e ultimo è stato cancellato dopo la concomitante uccisione di tre civili per un attacco terroristico condotto da un gruppo estremista islamico a Fuqaha, distante 150 chilometri da Hon. Città di cultura, Hon dista 250 chilometri da Sirte, presa dall'Isis nel giugno 2015 fino alla liberazione delle forze governative di Tripoli nel dicembre 2016. Durante l'anno e mezzo di occupazione, la popolazione di Hon ha vissuto nel terrore.



Ahmed Elhuni, uno degli organizzatori del Festival e a capo di Radio Hon, ha dichiarato: "Trasmettevamo canzoni, musica e programmi contrari a idee e convinzioni dell'Isis. Lo facevamo, e non era affatto facile, per mandare il messaggio che non sarebbero stati affatto graditi, dato che ricevevano facilmente e in modo chiaro la frequenza radio" (ANSAmed).