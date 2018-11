MedFilm Festival: spazio ai cortometraggi al Cinema Savoy

(ANSAmed) - ROMA, 12 NOV - Il MedFilm Festival 2018 apre le porte alla proiezione di numerosi corti. Anche domani, infatti, il romano Cinema Savoy ospiterà dalle 17.30 il Concorso Internazionale Cortometraggi, che prevede la visione di film quali 'Rooster', di Sabrina Begovic Coric, 'Umbra', di Saeed Jafarian, 'Lollipop', di Hanaa Saleh Alfassi, 'Where The Summer Goes', di David Pinheiro Vicente e 'Primo', di Federica Gianni.



Per il focus sulla condizione femminile 'Rather Be Horizontal: Women In Film Cortometraggi', i titoli in programma domani dalle 19.30 sono 'The Men Behind The Wall', di Ines Moldavsky, 'Denise', di Rossella Inglese, 'I Have Sinned A Rapturous Sin', di Maryam Tafakory, 'Wasteland', di Latifa Said.



Alle 21.30 riprende il Concorso Internazionale Cortometraggi con 'Aurore', di Mael Le Mée, 'Deer Boy', di Katarzyna Gondek, 'When The Sky Began To Scream', di Kays Mejri, 'School', di ron Horvát e 'Stigma', di David Velduque. Tutti i cortometraggi sono in versione originale con i sottotitoli in inglese. Per il Concorso Ufficiale - Premio Amore e Psiche i film domani in programma, sempre al Cinema Savoy, sono 'Facing The Wind' alle 20.00, con sottotitoli in italiano e inglese e alla presenza dell'attrice Mónica García, e alle 22.15 la replica di 'The Swing' di Cyril Aris, in versione originale con sottotitoli in inglese. Alle 18.00, al Museo Macro di via Nizza, si parlerà di Mediterraneo per la omonima sezione di letture con Armin Greder e il patrocinio di Amnesty International. Interverranno la presidente del MedFilm Festival, Ginella Vocca, lo scrittore Paolo Cesari e Orecchio Acerbo editore. Il coordinamento sarà affidato a Mariangela Mincione. (ANSAmed).