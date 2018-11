Il Teatro Real di Madrid apre le porte al flamenco Il lirico dedica spazio stabile a grandi interpreti spagnoli

(ANSAmed) - MADRID, 13 NOV - Il Teatro Real di Madrid apre le porte al flamenco, con un nuovo spazio dedicato in maniera stabile al genere musicale spagnolo per antonomasia. Dal prossimo 28 novembre, in co-produzione con So-La-Na, l'opera madrileña ospiterà nel suo Salon de Baile, a mercoledì alterni, 18 spettacoli di 'cante' e 'baile' flamenchi nella rassegna 'Flamenco Real', in programma fino al 17 luglio 2019. Nel corso della presentazione al Teatro di Plaza Oriente, il produttore e direttore artistico della rassegna, Aurelio Solana, l'artista Antonio Canales e il direttore generale del Teatro Real, Ignacio garcia Belenguer, hanno spiegato che si tratta di "un'iniziativa pioniera ", poiché "creerà uno spazio caldo e propizio alle rappresentazioni di questo genere artistico", interpretato dai maggiori esponenti dell'attuale panorama musicale. Le rappresentazioni saranno precedute da una degustazione di prodotti tipici spagnoli e da incontri 'meet e greet' per gli spettatori interessati ad avvicinarsi e approfondire la conoscenza delle personalità del mondo del flamenco.(ANSAmed).