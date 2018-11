Cala il sipario sul MedFilm Festival, domani consegna premi

ROMA - Calerà il sipario su un palcoscenico pieno di premi, domani, per la XXIV edizione del MedFilm Festival che proseguirà a Roma con appuntamenti fino a domenica 18. Nella sala 2 del Cinema Savoy di Roma, infatti, alle 20 è prevista la cerimonia di chiusura che prevede la consegna del Premio alla Carriera a Dora Bouchoucha, per aver usato il suo talento e il suo coraggio al servizio del cinema e di tutte le donne, da produttrice innovativa e inarrestabile in un settore in prevalenza maschile. Seguiranno poi i premi decisi dalla Giuria del Concorso Ufficiale - Premio Amore e Psiche, presieduta dall'attrice Anna Bonaiuto e composta dall'attore e montatore Babak Karimi, dal giornalista e scrittore Patrizio Nissirio, dal montatore e regista Jacopo Quadri e dalla sceneggiatrice e regista Valia Santella. I film in concorso sono i seguenti: il siriano 'The Day I Lost My Shadow' di Soudade Kaadan, il tunisino 'Weldi' di Mohamed Ben Attia, il turco 'Sibel' di Cagla Zencirci e Guillaume Giovanetti, l'egiziano 'Yomeddine' di Abu Bakr Shawky, il franco-marocchino 'Sofia' di Meryem Benm'barek, il francese 'Treasure Island' di Guillaume Brac, l'iraniano 'Orange Days' di Arash Lahooti, il libanese 'The Swing' di Cyril Aris, lo spagnolo 'Facing The Wind' di Meritxell Colell Aparicio e l'algerino 'On The Hillsides' di Abdallah Badis.

I riconoscimenti saranno tre: 'Premio Amore e Psiche' per il miglior film, 'Premio speciale della Giuria' e 'Premio Espressione Artistica'. Domani, inoltre, saranno consegnati il 'Premio Methexis' e il 'Premio Cervantes', entrambi per il Concorso Internazionale Cortometraggi. Ad assegnare questi premi sarà una giuria formata da 10 studenti diplomandi provenienti dalle Scuole Nazionali di Cinema europee e mediterranee e da detenuti della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, mentre la giuria collaterale 'PiùCulture', testata giornalistica online focalizzata sulla vita quotidiana degli stranieri che vivono a Roma, in particolare nel II Municipio, assegnerà il premio al miglior film del Concorso Ufficiale - Amore e Psiche.

Le giurie universitarie parallele a quelle ufficiali e comprendenti 40 studenti in tutto, poi, assegneranno due premi, uno per il Concorso Ufficiale - Amore e Psiche e l'altro per il Concorso Internazionale Cortometraggi - Premio Methexis e Premio Cervantes. Seguirà la proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano del film fuori concorso 'A Tramway In Jerusalem', di Amos Gitai.

Sabato 17 ci si potrà spostare al Nuovo Cinema Aquila di Roma per il 'Progetto Methexis: selezione di cortometraggi' alle 15.00, in versione originale e con sottotitoli in inglese, e per vedere la replica in versione originale con sottotitoli in italiano del film tunisino in concorso ufficiale 'Dear Son' (Weldi), in programma alle 17.00. Sempre al Nuovo Cinema Aquila, domenica 18, ci saranno le repliche, entrambe in versione originale con sottotitoli in italiano, dei film in concorso ufficiale 'On The Hillsides' (Sur Les Pentes Des Collines), alle 15.00, e 'The Day I Lost My Shadow' (Yom Adaatou Zouli), alle 17.00.

Previsto l'ingresso gratuito per la mostra fotografica 'La Piccola Bellezza', al Mercato Nomentano, fino a domenica 18 novembre, mentre dal 20 novembre al 20 dicembre, a MedFilm Festival ormai chiuso, sarà comunque possibile partecipare gratuitamente a degli incontri sul cinema programmati per le 10.00 in Bibliopoint.