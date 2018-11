'Migrazioni culturali', la Tunisia di Jouini a Milano Grazie al duo Candiani-Chabbi, in Galleria il 25 novembre

(ANSAmed) - TUNISI, 15 NOV - La seconda edizione dell'iniziativa 'Senti chi legge', organizzata da Giorgio Lodetti della Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, si apre al confronto con le culture del Mediterraneo. Il prossimo 25 novembre, alle 12.30, il cuore del salotto milanese vedrà la studiosa di teatro' Rosy Candiani' e il musicista tunisino, Jamel Chabbi, dialogare sul tema 'Migrazioni culturali e musicali lungo le rive del Mediterraneo'. Candiani, accompagnata dalle interpretazioni musicali di Chabbi all'oud, porterà il pubblico milanese nella Tunisi della Belle Époque: ai tempi una capitale cosmopolita, aperta alle novità delle culture occidentali e con artisti desiderosi di rinnovamento. Tra questi l'attenzione andrà a Hedi Jouini, detto il "Frank Sinatra tunisino' e al suo progetto di rinnovamento della musica tradizionale reinventata sui ritmi occidentali alla moda in quegli anni: una sua canzone, molto nota e ispirata al ritmo del tango, sarà lo spunto per rivelare impensabili suggestioni, scambi e intrecci di nodi culturali tra le rive del Mare Nostrum. Alcune fotografie di Jamel Chabbi della Medina di Tunisi faranno da sfondo all'incontro. "È una bellissima occasione per far conoscere una Tunisia diversa dai cliché turistici e i suoi legami profondi con le culture occidentali", spiega ad ANSAmed Rosy Candiani, studiosa del teatro e in particolare del melodramma e del rapporto tra musica e parola, che nei suoi soggiorni a Tunisi ha focalizzato questi suoi interessi sui rapporti tra le culture teatrali e musicali del Mediterraneo.



"E' un grande onore per me portare il mio Oud e la musica tunisina nel salotto di Milano, affollato di turisti da tutto il mondo. Mi sento un po' messaggero della mia Tunisi e spero questo possa servire a rafforzare gli scambi culturali tra i due paesi. Il mio invito speciale è rivolto ai tanti tunisini residenti a Milano", ha detto Chabbi, professore al Conservatorio di Tunisi, compositore, cantante, autore e interprete sull'Oud della musica tradizionale tunisina e orientale, fotografo. (ANSAmed)