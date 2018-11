Creatività segreto successo serie tv Israele nel mondo

ROMA - In Israele "c'è molto da dire, c'è fermento, e questo spinge" chi vuole raccontare una storia attraverso una serie tv "a essere creativo". Una creatività che deve confrontarsi con budget limitati, che non permettono di creare esplosioni pirotecniche, ma spingono a rifinire sempre di più una buona storia: "su questo siamo diventati forti". Sono questi i segreti del successo delle serie televisive israeliane nel mondo secondo la sceneggiatrice e attrice israeliana Dana Modan e il produttore israeliano Eitan Mansuri, intervenuti al panel dal titolo "Da Cannes a Netflix. Il segreto del successo delle serie tv da Israele". L'evento si è tenuto lunedì alla Casa del Cinema di Roma, nell'ambito del Pitigliani Kolno'a Festival, in programma nella capitale dal 17 al 22 novembre.



L'incontro è stato moderato dalle direttrici artistiche del festival Ariela Piattelli e Lirit Mash e ha visto la presenza, oltre a Modan e Mansuri, del regista e sceneggiatore italiano Alessandro D'Alatri. Il panel è stato preceduto dalla proiezione di 3 episodi della prima stagione della serie tv "Significant Other", di cui Dana Modan è attrice protagonista, e seguito dalla proiezione del primo episodio della prima stagione di "When Heroes Fly", serie prodotta da Mansuri che ha vinto il premio Miglior Serie alla recente prima edizione di Canneseries.



"Il budget totale di produzione di una serie regolare israeliana equivale a quello di un solo capitolo di una serie americana, e quando non c'è denaro nell'arte, bisogna essere veramente creativi" per farcela, ha detto Dana Modan ad ANSAmed a margine dell'incontro. Parlando di "Significant Other", Modan ha spiegato che si tratta di una commedia drammatica "sulla solitudine", che parla di due vicini di casa che si sono trovati a vivere porta a porta e si imbarcano a condividere una relazione esitante e piena di difficoltà. "È una serie romantica, ma anche triste e divertente, un po' come la vita", ha spiegato Modan. Il segreto del successo della serie è il fatto che "è reale. È anche il motivo per cui ad alcuni non piace, è troppo dura per loro", ma "il mondo è fatto di tanta finzione, e la gente ha bisogno di vedere qualcosa che sia vero".



Parlando del successo delle serie israeliane, Mansuri ha spiegato ad ANSAmed l'importanza dello storytelling, del fatto che Israele culturalmente è "in fermento". Inoltre, "lavoriamo con risorse molto limitate, e bisogna essere veramente creativi per raccontare la propria storia. Così, sei spinto a rifinire sempre di più il tuo lavoro, e questo fa emergere le buone storie. Possiamo competere solo con quelle, e siamo diventati forti".



Secondo Modan, il mondo delle serie tv può essere un modo diverso per raccontare cos'è realmente Israele al mondo. "Quando vedi una serie su persone che non conosci, e vedi che sono come te, capisci che le persone sono tutte uguali, e puoi capire un po' di più chi siamo", ha spiegato. Le serie tv "non possono portare cambiamenti radicali", ha sottolineato Mansuri, "ma possono far riflettere le persone". (ANSAmed).