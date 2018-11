Settimana Cucina: gli eventi programmati in Giordania Iniziative con Ice e associazioni giordane

(ANSAmed) - AMMAN, 20 NOV - E' in corso in Giordania la 'Settimana della Cucina Italiana' che si concluderà il prossimo 25 novembre. L'ambasciata italiana ad Amman ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con Agenzia Ice di Amman, 'Jordan Hotel Association', 'Ammon Applied University College of Hospitality and Tourism Education' (Aauc) e 'Royal Academy of Culinary Arts'. Tra i primi appuntamenti il seminario - a cura degli Chef italiani Nunzio Buglione e Maurizio Dall'Osto, della sezione friulana dell'A.M.I.R.A (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi) - dal titolo "Responsabile di Sala Food&Beverage" diretto agli studenti dell'Aauc di Amman.Gli chef - ha spiegato un comunicato - mostreranno inoltre la preparazione di alcune ricette tipiche della tradizione italiana e insegneranno la tecnica del flambé. "Saranno presenti al seminario anche alcune reti televisive giordane che porteranno nelle case dei giordani il meglio della tradizione culinaria italiana". L'Ambasciata d'Italia ad Amman ha sottolineato di aderire "alla campagna di solidarietà 'Pasta Pesto Day' promossa dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, attraverso una giornata dedicata alla preparazione della famosa salsa ligure, assieme ai ragazzi iracheni del progetto di ristorazione 'Mar Yousef' di Amman". Servizio ai tavoli, degustazioni, cene a base dei migliori prodotti tipici della dieta mediterranea saranno - ha aggiunto il comunicato - "solo alcuni degli aspetti di questa ricchissima settimana, che culminerà con la serata di presentazione dei prodotti DOP ed IGP italiani ad imprenditori e distributori giordani". Infine, lo chef pasticcere e cioccolatiere Federico Anzellotti, presidente nazionale della Confederazione dei Pasticceri Italiani (Conpait), insegnerà agli studenti della Royal Academy of Culinary Arts della Giordania alcune ricette dei più famosi dolci italiani, così come la tecnica di preparazione ed impiattamento tipica della piccola pasticceria. (ANSAmed).