Torna a Roma Gusto Kosher Principale evento enogastronomico ebraico in Italia, 22-25/11

(ANSAmed) - ROMA, 20 NOV - E' stata presentata lunedì, negli spazi WeGil della Regione Lazio, l'edizione 2018 di Gusto Kosher, il principale e più longevo evento enogastronomico e culturale ebraico a Roma e in Italia.



Erano presenti l'Ambasciatore di Israele in Italia Ofer Sachs, il Consigliere per gli Affari Pubblici e Politici Ariel Bercovich e il Consigliere per gli Affari Culturali Eldad Golan.



"E' per me un onore, oltre che un piacere - ha detto l'Ambasciatore accogliendo gli ospiti - essere qui per il terzo anno consecutivo e ritrovarmi con gli organizzatori, i partner e la rete di amici a un evento che, con competenza e creatività, ha raccontato e fatto assaggiare un po' di cultura ebraica ad un pubblico eterogeneo rendendo il termine 'kosher' più familiare e, allo stesso tempo, svelando aspetti insoliti, o meno noti, di Israele". La serata è stata presentata dalla Direttrice IED Roma (community partner della manifestazione) Nerina Di Nunzio. Il menu della cena era firmato Giovanni Terracina e Dario Bascetta Greco di Le Bon Ton Catering (che da sempre produce l'evento) e Guido Boemio di Bistro 4.5 (Guest chef). I bartender israeliani Bar Shira e Gilad Livnat (ospiti di Gusto Kosher) hanno realizzato il cocktail Spice Market, in onore del tema della manifestazione: "In Principio (B'Reshith) - Racconti di grani e spezie".



Gusto Kosher 2018 è anche l'occasione per festeggiare il 70.mo Anniversario dello Stato di Israele e concludere un anno che è stato ricco di celebrazioni. Per la prima volta Gusto Kosher 2018 si espande sia come durata sia come location: da giovedì 22 a domenica 25 novembre, con appuntamenti presso Eataly (giovedì 22 novembre ore 18 in Piazzale 12 Ottobre 1492), IED Roma (venerdì 23 novembre ore 11 in Via Alcamo 11) e naturalmente l'antico quartiere ebraico (domenica 25 novembre dalle 11.30 alle 17.30 in via del Portico d'Ottavia 73).



(ANSAmed)