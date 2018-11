Tunisia: transizione digitale, 7,6 mln gli utenti Facebook

(ANSAmed) - TUNISI, 29 NOV - Il numero di utenti di Facebook in Tunisia ha raggiunto quota 7,6 milioni (su circa 11 milioni di abitanti). Lo riporta uno studio della società tunisina Medianet Company.



"I giovani di età inferiore a 35 anni rappresentano il 59% degli utenti di Internet. Il 54% di loro naviga in rete tramite gli smartphone", ha detto Iheb El Beji, amministratore delegato di Medianet in occasione di una conferenza intitolata "Transizione DIgitale: rischi e opportunità", organizzata dalla Confederazione tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Utica) in collaborazione con la Fondazione Konrad Adenauer, per sensibilizzare le imprese sulla necessità di trarre vantaggio dalla transizione digitale ed evitare i suoi effetti negativi.



El Beji ha affermato che i leader aziendali devono progettare strategie che si adattino alle attuali esigenze per rinnovare i siti web delle loro aziende e assicurare la transizione digitale, il che probabilmente consentirà loro di migliorare i propri prodotti e ottenere significativi guadagni.



Il consigliere di politica digitale e pubblica, Mustapha Mezghani, ha invitato il governo tunisino a includere la transizione digitale nelle sue politiche pubbliche al fine di facilitare il lavoro delle aziende pubbliche e migliorare la loro produttività. A tale scopo, è necessario sviluppare nuove strategie e nuove tecnologie digitali, facendo leva su una ricerca solida, ha osservato Mezghani.



Il presidente dell'Autorità nazionale per la protezione dei dati personali, Chawki Kaddes, ha stimato che la transizione digitale "si sta muovendo lentamente" in Tunisia, rispetto ad altri paesi, sottolineando la necessità di proteggere i dati personali, legati alla digitalizzazione dei progetti, attraverso l'adozione di testi di legge chiari e non soggetti a interpretazione. (ANSAmed).