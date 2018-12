Arte: Leonardo da Vinci, mostra della discordia in Spagna 500 storici contro presentatore di quiz tv, curatore dell'evento

(ANSAmed) - MADRID, 11 DIC - Il mondo scientifico è sul piede di guerra in Spagna contro i presunti esperti di Leonardo Da Vinci cui la Biblioteca Nazionale di Madrid dedica l'esposizione 'Leonardo da Vinci: los rostros del genio' (Leonardo da Vinci, i volti del genio), fino al 19 maggio del 2019 al Palazzo de las Alhajas. 500 storici del Comitato Spagnolo di Storia dell'Arte (CEHA), sono scesi in campo contro il curatore della mostra, affidata a Christian Galvez, noto presentatore di quiz tv, del quale denunciano "l'intrusione professionale", come "pseudo esperto mondiale sulla figura del genio toscano". In una nota, gli storici dell'arte contestano a Galvez, autore di romanzi su Da Vinci, alcuni tradotti in italiano, le "dubbie basi storiche e documentali" del percorso espositivo. Che propone facsimili di manoscritti, istallazioni multimediali, realtà aumentata, riproduzioni di dipinti e infografiche per "accompagnare il visitatore nel cammino verso un'opera originale che viene esposta in Spagna per la prima volta nella storia: la Tavola Lucana", come è detto nella presentazione. I 500 storici dell'arte ricordano che l'opera, presentata come originale, è un modestissimo dipinto che nessuno degli specialisti di Leonardo attribuisce alla sua mano. E contestano che a curare l'evento sia Christian Galvez che di mestiere fa il presentatore di 'Pasapalabra', ma viene descritto come "esperto mondiale sulla figura del genio toscano". I 'veri' esperti, in polemica rovente, denunciano che "il pessimo compagno di viaggio" scelto mette in questione il rigoroso lavoro scientifico della Biblioteca Nazionale, che parallelamente espone i Codici Madrid I e Madrid II, due manoscritti originali di Leonardo da Vinci. In sua difesa, Galvez sostiene che la sua curatela ha il sostegno di specialisti, come la curatrice della Biblioteca Nazionale, Elsa Ruiz, cattedratica di Paleografia e grande esperta dell'opera manoscritta del genio fiorentino, responsabile della mostra sui Codici. Tuttavia la diretta interessata lo ha smentito, riferisce oggi El Pais. "Non mi sono mai associata al signor Galvez, è vero piuttosto il contrario", afferma Elsa Ruiz. "Dissento dal suo punto di vista da quando l'ho conosciuto e poi non ho più avuto nessun rapporto con lui", chiarisce. La cattedratica sostiene di essere arrivata addirittura a minacciare di abbandonare il progetto espositivo, per i disaccordi con il presentatore, ma di aver infine optato per portarlo a compimento. Per il divulgatore, che da un anno fa parte del 'Leonardo DNA Project', la polemica non è nuova: "Mi chiamano intruso da sempre: quando sono stato reporter ero un intruso nel giornalismo; quando ho scritto il mio primo romanzo sono stato un intruso nella letteratura; perfino quando non avevo lavoro in televisione era un intruso come venditore in un negozio di giocattoli. Rispetto l'opinione di tutti, ma non la condivido", ha detto. L'autore, che si definisce "comunicatore e divulgatore, non ricercatore d'arte", ha liquidato le critiche, a suo dire dovute al fatto che "una figura mediatica faccia promozione di cultura". A suo favore c'è da dire che, dall'apertura dell'esposizione, lo scorso 29 novembre, i visitatori della Biblioteca Nazionale sono aumentati del 400%, secondo fonti dell'istituzione culturale. (ANSAmed).