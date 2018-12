Spagna: Progetto studierà influenza Corano su cultura Europa Finanziato con 10 mln di euro dal Consiglio Europeo di Ricerche

(ANSAmed) - MADRID, 18 DIC - Studiare l'influenza del Corano sulla cultura in Europa, dal Medio Evo all'Illuminismo. E' la finalità del progetto multidisciplinare 'Corano europeo', del Consiglio Superiore di Ricerche Scientifiche spagnolo (Csic), che ha ottenuto 10 milioni di euro con un finanziamento Synergy Grants dal Consiglio Europeo di Ricerche.



"La nostra ipotesi di lavoro è che il Corano abbia svolto un ruolo importante nello sviluppo intellettuale e religioso europeo", ha spiega in dichiarazioni ai media Mercedes Garcia-Arenal, dell'Istituto di Lingue del Mediterraneo e Medio Oriente del Csic, che coordina il progetto al quale partecipano l'Istituto Orientale di Napoli, l'Università di Nantes, e quella del Kent, in Regno Unito."Per questo vogliamo studiare l'uso culturale e religioso che si fa del Corano, tradotto, edito, stampato e circolato in Europa dal Medio Evo fino all'Illuminismo", ha aggiunto la ricercatrice. "E' un progetto di storia culturale, religiosa e intellettuale, che punta a determinare fino a che punto il testo sacro di Allah è incorporato al pensiero dei cristiani, medievali e moderni, degli ebrei, dei liberi pensatori, degli atei e dei musulmani europei", informano fonti del Csic in una nota. (ANSAmed).