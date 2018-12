Cinema: Borgonzoni, lanciato fondo per opere Italia-Tunisia Bando aperto fino a marzo 2019

(ANSAmed) - ROMA, 28 DIC - "La Cultura e il Cinema sono strumenti potenti di dialogo e collaborazione fra i popoli e noi vogliamo stimolare al massimo la collaborazione culturale e cinematografica fra l'Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo.



Oggi partiamo dalla Tunisia, ma lavoriamo ad un percorso che possa coinvolgere anche gli altri Paesi del Mediterraneo." E' quanto afferma il sottosegretario ai Beni Culturali con delega al Cinema, Lucia Borgonzoni, presentando in una nota l'istituzione del Fondo per lo sviluppo di progetti di opere cinematografiche fra Italia e Tunisia. Il Fondo, che ha un budget totale di 280.000,00 euro messi a disposizione dalla Direzione Generale Cinema - MiBAC e dal Centre National du Cinéma et de l'Image di Tunisi, si rivolge ad opere che, indipendentemente dal genere (fiction, animazione e documentario), siano destinate ad una prima diffusione nelle sale cinematografiche e che abbiano una durata superiore a 52 minuti. Il contributo destinato a ciascun progetto vincitore potrà essere massimo di 30 mila euro per i progetti maggioritari italiani e un massimo di 50 mila dinari tunisini per i progetti maggioritari tunisini. Per beneficiare dell'aiuto, le opere cinematografiche devono essere realizzate da almeno un produttore con sede legale in Italia e almeno un produttore con sede legale in Tunisia.



Tutti i dettagli per la presentazione delle domande, che possono essere presentate entro il 4 marzo 2019, sono disponibili sul sito della Direzione Generale Cinema. (ANSAmed).