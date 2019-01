Ensemble Camerata porta a Roma suoni Manuel de Falla

(ANSAmed) - MADRID 8 GEN - L'ensemble Camerata Flamenco Project presenterà il concerto 'Falla 3.0' al Festival di Danza Spagnola e Flamenco di Roma, in un unica esibizione il 20 gennaio all'Auditorium Parco della Musica. Il progetto, informa Culture Project, propone un viaggio creativo attualizzando le sonorità universali de 'El amor brujo' di Manuel de Falla in un album, che vede la collaborazione speciale della cantaora di flamenco Carmen Linares. Camerata Flamenco Project è un trio composto da José Luis Lopez al violoncello, Ramiro Obedman al flauto e Pablo Suarez al piano, che mescola stili musicali diversi nelle cornice del flamenco contemporaneo e propone una visione moderna del genere unendo elementi della musica classica e del jazz. Nel concerto, in chiusura della kermesse ospitata all'Auditorium Parco della Musica dal 10 al 20 gennaio, il gruppo sarà accompagnato dalla ballerina di flamenco Anabel Veloso. (ANSAmed) XDP