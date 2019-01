Al Teatro Real L'oro del Reno apre la tetralogia di Wagner Con scene di Robert Carsen e Pablo Heras-Casado alla bacchetta

(ANSAmed) - MADRID, 14 GEN - Il Teatro Real di Madrid porta in scena dal 17 gennaio all'1 febbraio 'L'oro del Reno', il primo dei quattro drammi musicali della tetralogia de L'anello del Nibelungo di Wagner, che sarà presentata integralmente nelle prossime quattro stagioni. Con la direzione musicale di Pablo Heras-Casado e quella scenica di Robert Carsen la produzione, presentata in prima nel 2000 all'Opera di Colonia e riproposta nel 2013 al Liceu di Barcellona, trasporta la visionaria e desolante allegoria wagneriana al mondo reale, dove la degenerazione morale conduce alla devastazione della Terra e all'estinzione dell'umanità. Fin dal preludio, sulla scena concepita da Carsen una serie di comparse passeggiano sulla riva di un fiume, lanciando nelle acque avanzi e rifiuti, per cui anche l'apparizione delle Figlie del Reno avviene in quella che è divenuta una discarica per opera dell'uomo. Gli dei sono trasfigurati nella corte di un dittatore militare, che sarà condotto dall'ansia di potere all'inesorabile distruzione. Nella conferenza stampa di presentazione, il direttore musicale Pablo Heras-Casado, ha definito "un orgoglio, una fortuna e un privilegio poter eseguire l'opera d'arte più completa mai concepita", costituita da 4 drammi musicali per un totale di 16 ore di musica, cui Wagner lavorò durante 25 anni e per la quale fece edificare un teatro a Bayreuth, in Germania, perché fosse rappresentata in condizioni ottimali. Una composizione "estremamente complessa e difficile", allo stesso tempo che "rivoluzionaria e modernissima", della quale Heras-Casado, alla bacchetta dell'Orchestra titolare del Real, punta a restituire tutta la sonorità, la grandezza, i colori e i contrasti wagneriani. Per il maestro di Granada, direttore invitato dell'Opera madrileña, si tratta della seconda opera di Wagner che dirige, dopo il successo della sua lettura de 'L'olandese errante', con la direzione scenica di Alex Ollé, de La Fura dels Baus nel 2017. Le sette repliche de 'L'oro del Reno' vedranno sulla scena un cast corale guidato da Greer Grimsley (Wotan) e Samuel Youn (Alberich); con Ain Anger (Fasolt), Alexander Tsymbalyuk (Fafner), Raimund Nolte (Donner), David Butt Philip (Froh) e Joseph Kaiser (Loge), fra gli altri. (ANSAmed)