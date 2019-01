Qatar: ex min.Cultura, 'Italia apra centro culturale a Doha' La richiesta al ministro Bonisoli

(ANSAmed) - ROMA, 15 GEN - Hamad bin Abdulaziz Al Kuwari, ex ministro della Cultura del Qatar, attualmente nel consiglio di amministrazione dell'Autorità per i Musei del Qatar e di Qatar Foundation, ha richiesto oggi a Roma al ministro della Cultura italiano, Alberto Bonisoli, di aprire un centro culturale italiano a Doha. Lo ha confermato all'ANSA l'Ambasciata del Qatar a Roma.



"L'Italia ha una cultura ricchissima, ma è meno attiva di altri Paesi nel diffondere la propria cultura nel mondo, nell'aprire centri di cultura. La lingua italiana per esempio è molto bella, ci sono tante persone a Doha che vogliono imparare l'italiano e non hanno la possibilità e l'Italia non aiuta in questo senso. Credo che l'Italia debba dare attenzione alla propria cultura perché la cultura rafforza anche i rapporti tra Paesi e popoli" ha dichiarato Al Kuwari all'ANSA, aggiungendo di voler organizzare un anno culturale Italia-Qatar, con iniziative culturali tra i due Paesi. "In Qatar dal 2011 ogni anno in cooperazione con uno Stato si organizzano iniziative culturali fra i due Paesi per tutto l'anno, lo abbiamo fatto con Giappone, Francia e altri Stati, ma mai con l'Italia e ci piacerebbe farlo. Lo scambio culturale porta poi a collaborazioni in tanti altri settori" ha aggiunto Al Kuwari, che nel 2017 è stato candidato come Direttore Generale dell'UNESCO, arrivando al voto finale in cui vinse, anche per divisioni fra i Paesi arabi, la candidata francese Audrey Azoulay. Il Qatar è uno dei più grandi investitori in arte al mondo e ha portato artisti come Damien Hirst, Richard Serra e architetti come Jean Nouvel e Ieoh Ming Pei a realizzare musei, sculture e opere d'arte a Doha. A marzo verrà inaugurato a Doha il museo nazionale del Qatar disegnato da Jean Nouvel. "L'ho detto alla sindaca Raggi e rinnovo l'invito all'apertura del museo nazionale del Qatar" ha dichiarato Al Kuwari. (ANSAmed).