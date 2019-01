Musei: Uffizi celebrano 'Festa dei Doni' con ticket scontato Per anniversario nozze Agnolo Doni e Maddalena Strozzi

(ANSAmed) - FIRENZE, 29 GEN - Gli Uffizi festeggiano l'anniversario di nozze di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi con un biglietto d'ingresso scontato: domani 31 gennaio le coppie che visiteranno il museo fiorentino che custodisce il famoso Tondo Doni, opera commissionata dai coniugi a Michelangelo, pagheranno un solo biglietto.



"Vogliamo offrire a tutti gli innamorati un piccolo 'anticipo' di San Valentino - ha spiegato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - e celebrare simbolicamente la grandezza dell'amore nella ricorrenza di un'unione, quella tra Agnolo e Maddalena, che ha segnato per sempre la storia dell'arte. A questa coppia, infatti, nientemeno che Raffaello fece il ritratto e per loro il divino Michelangelo realizzò il celebre Tondo con la sacra famiglia".



Nell'ambito della 'Festa dei Doni', ci saranno esperti che racconteranno ai visitatori la storia del matrimonio tra Agnolo e Maddalena, oltre a quelle dei tre capolavori di Michelangelo e Raffaello. Nel pomeriggio inoltre ci sarà una lezione sul Tondo all'auditorium Vasari della Galleria.



In occasione dell'evento, infine, gli Uffizi lanceranno una campagna su Instagram: tutte le coppie che saranno in Galleria il 31 gennaio sono invitate a postare selfie davanti alle loro opere preferite sul social, utilizzando i tag #Uffizi e #Festadeidoni, il profilo Instagram delle Gallerie ne riposterà una selezione durante la giornata. (ANSAmed).