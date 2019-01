Università: in Campania corso cittadinanza Euromediterranea 90 giovani studieranno integrazione e costruzione identità

(ANSAmed) - NAPOLI, 30 GEN - "E' un progetto a cui teniamo molto, un piccolo progetto ma che ha tanti valori e porta avanti un concetto importante soprattutto in questo momento". Così l'assessore alle pari opportunità e formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, ha presentato oggi la scuola di cittadinanza attiva Euromediterranea che verrà messa in atto dall'Università del Sannio con il corso di specializzazione "Cittadinanza EuroMediterranea e Cooperazione per uno Sviluppo Sostenibile". Il corso punta a: sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei doveri della cittadinanza attiva e responsabile; favorire la diffusione di una cultura integrata dell'identità europea, della solidarietà, della sostenibilità e del benessere, tramite l'apertura dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi; promuovere la partecipazione attiva del mondo giovanile ai processi di integrazione culturale e sociale alla base della costruzione di una identità "euro-mediterranea" condivisa: una identità capace di coniugare la dimensione degli interessi individuali, su base locale, regionale, nazionale e sovranazionale, con le istanze universali di salvaguardia e promozione del valore della persona umana.



L'Università del Sannio è stata l'unica in Italia, insieme all'Università del Kent, ad ottenere dalla Commissione Europea un finanziamento per lo svolgimento di un corso incentrato sul tema della cittadinanza Europea. L'obiettivo della Regione Campania, attraverso questo corso, è quello di sensibilizzare e formare i giovani nel rispetto dei diritti e delle regole che discendono da una cittadinanza attiva e responsabile.



"Questa scuola di cittadinanza - ha spiegato Marciani - ha attenzione non solo a quella europea ma anche euro mediterranea, è un percorso che portiamo avanti grazie all'esperienza dell'Università del Sannio e all'Università Orientale che ospiterà una parte dei corsi. Al corso parteciperanno 90 giovani tra i 18 e i 34 anni, di cui 30 fanno parte del Forum dei giovani. Il corso dura 60 ore e ha una parte teorica ma anche workshop e una parte pratica".



Alla presentazione hanno partecipato il rettore dell'Università del Sannio Filippo de Rossi, e la rettrice dell'Università Orientale di Napoli Elda Morlicchio: "L'Università Orientale - ha detto quest'ultima - spera di poter dare contributo dal momento che molti degli ambiti di ricerca di cui ci occupiamo riguardano cittadinanza, democrazia, gestione dei conflitti, studi su tutti gli aspetti del Mediterraneo. Il nostro contributo farà leva sulla nostra vocazione euro-mediterranea".(ANSAmed).