Giornata mondiale Lingua Greca, tanti eventi in Lombardia

(ANSAmed) - ROMA, 8 FEB - Molti gli eventi in Lombardia per la celebrazione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, che vedono la partecipazione e l'intervento del Vice Ministro degli Affari Esteri, Terence Quick e il patrocinio dell'Ambasciata di Grecia in Italia. Oggi, nella Sala Conferenze del Palazzo Reale a Milano, si terrà il discorso del professore emerito di Filologia classica di Università di Bari, Luciano Canfora, sul tema "Ellenismo e Biblioteche. Domani, 9 febbraio, al Liceo Classico Statale Ernesto Cairoli a Varese, dalle 9.30 alle 13.30 si terrà una tavola rotonda, intitolata Il Viaggio delle Idee con la partecipazione del grecista ed editore Nicola Crocetti, traduttore di grandi autori greci come Cavafis, Elitis, Ritsos, Seferis, Anagnostakis. Sempre domani, la Comunità Ellenica di Milano organizza un incontro sul riconoscimento della Giornata Mondiale della Lingua Greca da parte dell'Unesco.



Il 15 verranno poi premiati all'Università Statale di Milano i vincitori del concorso di greco antico svoltosi tra 38 Licei Lombardi, lanciato a gennaio, e successivamente si terrà una Conferenza su Aristotele e il pensiero scientifico contemporaneo, con l'intervento della professoressa dell'Università di Salonicco Demetra Sfendoni-Mentzou Terence Quick, citando lo scrittore Yorgos Theotokas, che ha paragonato L'Europa a un giardino che raccoglie armoniosamente i fiori più diversi e i colori più incoerenti ha detto di avere "la sensazione che questo profilo particolare dell'Europa sia dovuto allo splendore della prima semina, al fascino dell'instancabile vivacità della lingua greca, che per prima ha inseminato l'Europa con il complesso di contraddizioni dinamiche che costituiscono l'ellenicità. Il Vice Ministro Quick ha inoltre sottolineato che si deve ricordare che i due concetti, pilastri del mondo occidentale, il dialogo e la democrazia, sono greci". (ANSAmed).