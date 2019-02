World Youth Orchestra, parte da Beirut 'Suoni di fratellanza'

(ANSAmed) - ROMA, 13 FEB - Partirà da Beirut il 24 febbraio il tour 'Suoni di fratellanza' della World Youth Orchestra, che prosegue anche nel 2019 il suo impegno per la diffusione, attraverso la musica, degli ideali di fratellanza nei territori attraversati da conflitti religiosi e con forti difficoltà politiche e sociali.



Il tour, con la direzione artistica di Damiano Giuranna, debutterà al Festival di Al Bustan a Beirut, che quest'anno celebra la musica italiana, e toccherà altri due paesi del Mediterraneo simbolo della convivenza di diverse culture e religioni. Il 4 giugno l'orchestra di giovani musicisti suonerà al Teatro Nazionale di Sarajevo, in Bosnia, città dove storicamente convivono cristiani, ebrei e musulmani. La tournée si concluderà il 19 giugno al Festival di Fes, in Marocco, dove la comunità musulmana si è sempre mostrata aperta al dialogo con le altre culture. Le tre tappe sono organizzate in collaborazione con l'Istituto di Cultura italiana di Beirut, l'Ambasciata Italiana di Sarajevo e l'Istituto Italiano di Cultura di Rabat.



In ogni Paese visitato la World Youth Orchestra proporrà un programma musicale diverso. In Libano saranno eseguite musiche della tradizione popolare mediterranea e della grande tradizione italiana come il quartetto di Giuseppe Verdi nell'orchestrazione di Damiano Giuranna. L'orchestra ospiterà un violinista solista, il talentuoso 18enne Giuseppe Gibboni. La tappa libanese è un omaggio anche al grande sforzo che l'Italia sta compiendo per la pace in Libano. In Bosnia, a Sarajevo, città simbolo della prima guerra mondiale e delle violente guerre civili degli anni novanta, l'Orchestra suonerà la IX sinfonia di Beethoven, un inno a una nuova Europa fondata sul valore della fratellanza. In Marocco, a Fes, il focus sarà sulla religiosità nella musica cristiana e arabo andalusa, un'importante testimonianza di un antico e prolifico dialogo.



La World Youth Orchestra, fondazione non profit cofondata da La Sapienza, con il sostegno di Fondazione Cultura e Arte, nei suoi 18 anni di attività ha riscosso grandi successi artistici nei maggiori festival internazionali e ottenuto numerosi riconoscimenti politici anche da Unicef, Onu, Commissione europea e dal Presidente della Repubblica italiana per aver contribuito, attraverso la sua musica, all'avvicinamento e al dialogo tra i popoli.



Il progetto WYO, che dalla sua fondazione ha rappresentato ben 60 Paesi e conta 250 università internazionali partner, si pone come obiettivo di dimostrare come la musica può essere, non solo una necessità culturale di un'elite ma soprattutto un potente strumento di comunicazione di valori e di idee, un'azione di diplomazia culturale capace di stimolare best practices in campo artistico e socio-politico.



I percorsi formativi artistico musicali della World Youth Orchestra seguono una metodologia specifica che associa alla conoscenza e preparazione in ambito musicale, storico, sociale e filosofico, una maggiore responsabilità e creatività artistica individuale. Attraverso il progetto WYO i giovani musicisti scoprono una nuova qualitànell'impegno comune. L'esperienza artistica diventa crescita umana e professionale e interesse nella scoperta dell'altro.



Il programma del tour 'Suoni di fratellanza' è disponibile sul sito http://www.worldyouthorchestra.it/ (ANSAmed).