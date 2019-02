A Madrid le foto di Franco Vimercati in dialogo con Morandi

MADRID - A diciotto anni dalla scomparsa dell'artista, l'Istituto italiano di Cultura di Madrid dedica dal 1 marzo a Franco Vimercati (Milano 1940-2001) la prima mostra in Spagna dal titolo: 'Franco Vimercati: la fotografia, la vita. Un dialogo con Giorgio Morandi'. Si tratta di un progetto espositivo curato da Elio Grazioli, che propone un incontro/confronto significativo dell'opera del fotografo, la cui personale ricerca è sostanziale per la storia della fotografia italiana del secondo Novecento, e quella di Giorgio Morandi, del quale sono esposte due incisioni del 1928 e del 1946. "Da sempre - spiegano fonti dell'Istituto di Cultura diretto da Laura Pugno - molta critica ha affiancato il modo di lavorare e di vivere di Franco Vimercati a quello morandiano, chiamandolo il 'Morandi della fotografia', ma è in questa mostra che si approfondiscono in maniera mirata le tangenze e le differenze fra i due artisti".

Vissuto in disparte dal clamore del 'sistema dell'arte', Vimercati era già leggendario in vita per la sua serie di cento zuppiere, a cui si è dedicato esclusivamente per dieci anni e, come Morandi, per aver sempre mantenuto, come unico soggetto delle sue opere, oggetti quotidiani, 'nature morte'. La scelta di presentare due incisioni di Morandi non è casuale, come ricorda Elio Grazioli citando lo stesso Vimercati: "con l'incisione la fotografia ha molte cose in comune: la lastra, il negativo, la stampa, e con essi il rapporto fra bianco e nero, la profondità del segno, il lavoro di precisione", l'attenzione tecnica non fine a se stessa, ma che diventa attenzione linguistica, formale, come appunto nella Minimal Art e nell'Arte Concettuale. La mostra, che sarà inaugurata in concomitanza con la Fiera internazionale di Arte contemporanea Arco Madrid, resterà aperta fino al 21 giugno al Palacio de Abrantes in Calle Mayor 86. Nel catalogo, prodotto dall'Istituto italiano di Cultura di Madrid, edito in italiano e spagnolo, testi critici e interventi di Elio Grazioli, Javier Hontoria e Marilena Pasquali.