Egeo meridionale 'Regione europea della Gastronomia 2019'

(ANSAmed) - ROMA, 26 FEB - La regione meridionale del Mar Egeo (Grecia), ha ottenuto, per il 2019, il titolo "Regione europea della gastronomia" dall'International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (Igcat), informa una comunicato dell'ente del turismo ellenico, che parla di "una grande onorificenza non solo per l'Egeo meridionale ma anche per tutta la Grecia".



Cinquanta isole diverse, con cinquanta diverse peculiarità e tradizioni culturali, sono la combinazione della cultura gastronomica della Regione del Mar Egeo Meridionale. Gli eventi e le azioni che sono in programma per il 2019 sono il culmine di uno sforzo che ha avuto inizio nel mese di gennaio 2017, quando si misero in azione le autorità della Regione del Mar Egeo meridionale e gli chef delle Cicladi e del Dodecaneso.



Per due anni, attraverso azioni innovative hanno mobilitato l'intera comunità locale, coprendo una vasta gamma di settori, che sono direttamente legati alla nutrizione e gastronomia, come l'istruzione, la sanità, il turismo, la cultura, piccole e medie imprese del settore primario.



L'intera Grecia si è messa in gioco per aiutare la Regione del Mar Egeo meridionale per promuovere la ricchezza gastronomica, la cultura e i prodotti locali delle sue isole, Cultura e patrimonio gastronomico europeo. Con un doppio obiettivo: sottolineare il legame tra gastronomia, turismo e cultura, e favorire i prodotti locali e la loro collocazione sui mercati esteri.



Quest'anno è dunque l'anno del Sud Egeo che con una serie di eventi in Grecia, Europa e in America previsti dalla Regione, mostrerà la ricchezza gastronomica, cultura e i prodotti tipici delle sue isole.