A Tunisi, il Festival della radio e della televisione araba

TUNISI - La Città della cultura di Tunisi ospiterà, per il secondo anno consecutivo, la ventesima edizione del Festival della radio e della televisione araba, dal 27 al 30 giugno prossimi. L'evento è organizzato dalla Tunisia con la Arab States Broadcasting Union (Asbu), in collaborazione con le istituzioni radiotelevisive tunisine e l'Arab Satellite Communications Organization (Arabsat), al fine di promuovere la produzione radiofonica e televisiva araba e presentare le ultime innovazioni tecnologiche nel settore della produzione audiovisiva. Il festival prevede due competizioni ufficiali, uno dedicato alla televisione e ai programmi di notizie e l'altro ai programmi radiofonici. Una competizione parallela è riservata ai progetti e ai programmi di notizie prodotti da canali televisivi privati arabi, che non sono membri di Asbu. La competizione si rivolge anche a compagnie di produzione, agenzie di stampa arabe e canali satellitari non arabi che trasmettono in arabo. Per quanto riguarda la radio, la competizione parallela è diretta alle radio arabe dei membri dell'ASBU, alle radio private e alle compagnie di produzione radiofonica e alle loro controparti tra le stazioni radio che trasmettono programmi in arabo.

In programma anche lo svolgimento di due seminari sull'ingegneria e la programmazione e sul mercato televisivo e radiofonico oltre ad una mostra con le ultime innovazioni e attrezzature utilizzate nella produzione radiofonica e televisiva.