Arte: al via 'I Fari culturali del Mediterraneo' a Tunisi Progetto artistico toccherà Tunisia, Spagna, Grecia e Italia

(ANSAmed) - TUNISI, 4 MAR - Concerti, spettacoli, incontri, laboratori. Un ponte che attraversa il Mediterraneo con la musica, l'arte, il teatro. Questa l'anima del progetto 'I Fari culturali del Mediterraneo', sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali per la direzione artistica di Maurizio Stammati, promosso dall'Associazione Culturale Collettivo Teatrale Bertolt Brecht di Formia, dall'associazione culturale Errare Persona di Frosinone, dal Centro R.A.T- Teatro dell'Acquario di Cosenza. Da marzo a novembre sei Fari si accenderanno in luoghi diversi del Mediterraneo: Manouba, in Tunisia, il 29-30-31 marzo, Siviglia, in Spagna, l'8-9-10 novembre, Patrasso, in Grecia, il 10-11-12 maggio, Formia il 24-25-26 agosto, Frosinone il 25-26-27 ottobre e Cosenza il 11-12-13 luglio, si legge in un comunicato del Teatro Bertolt Brecht. Prenderanno vita, così, sei festival interculturali in cui gli artisti dei partner stranieri, l'associazione Il Faro di Patrasso, A.C.POR La Investigation Y Desarollo del Teatro Profesional en Andalucia di Siviglia e Maraya di Tunisi, si alterneranno agli artisti delle compagnie italiane.



I Festival in rete prevedono letture all'alba nei luoghi archeologici più suggestivi della città, tavoli di incontro multiculturali sulle arti mediterranee, work shop con studenti, spettacoli serali dei soggetti italiani e della compagnia straniera. Un ponte che si traduce in occasioni di formazione, in promozione di progetti ed iniziative comuni volti allo sviluppo di una cultura di integrazione e di pace, di diversità come ricchezza ed occasione di crescita. Una comunità ideale e concreta come quella del Mediterraneo, fucina secolare di tradizioni e arte in tutte le sue forme, un "marchio" distintivo tra cibo, paesaggio e costumi, un patrimonio da preservare.



Anche il Mediterraneo come terra di conflitti, di focolai sempre accesi, come un mare maledetto è al centro del progetto che investe nella cultura come unione, nella conoscenza come un ponte tra popoli e Paesi. (ANSAmed).