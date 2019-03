Beni culturali: a Firenze mostra su Bahrein con Sheikha Mai

FIRENZE - E' stata inaugurata ieri a Firenze alla presenza di Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, presidente dell'Autorità per la cultura e le antichità del Bahrein e una delle donne più influenti del mondo arabo, 'Bahrain meets the world in Florence', esposizione che propone espressioni artigianali e della cultura bahrenita.

L'esposizione, all'Auditorium al Duomo, è aperta al pubblico oggi e domani. L'inaugurazione, spiega una nota, giunge a conclusione di un simposio internazionale dal tema 'World Heritage Sites for Dialogue 2019' e di una tre giorni di lavori che hanno visto il coinvolgimento di oltre 200 partecipanti della rete internazionale Life Beyond Tourism. Intervenute ieri anche le autorità locali per il benvenuto alla Sheikha Mai e i saluti conclusivi di questa tre giorni che ha visto Firenze al centro di un crocevia di relazioni tra la comunità internazionale e gli affiliati al Movimento Life Beyond Tourism.

Tra i presenti anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, l'assessore allo sviluppo economico e turismo di Firenze Cecilia del Re, il presidente Cna turismo e commercio Luca Tonini e il presidente di Confcommercio-Imprese di Firenze Aldo Cursano.