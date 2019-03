Cinema: a Capodistria protagonista la Settima arte italiana

TRIESTE - Il cinema italiano approda a Capodistria, in Slovenia. Dal 13 marzo al 21 maggio prossimi, il Consolato Generale d'Italia, in collaborazione con la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale e il Teatro di Capodistria, organizza la rassegna "Cinema Italiano". Cinque le pellicole selezionate dai promotori, per questo incontro dedicato non soltanto alla Settima arte, ma anche alla cultura e alla lingua italiane, rivolto in particolare agli studenti. Ad aprire la manifestazione, mercoledì 13 marzo, alle 19.30 sarà la proiezione di Italy in a day di Gabriele Salvatores. Il 26 marzo, alle 19.30, sarà invece la volta de Gli equilibristi di Ivano de Matteo con Valerio Mastandrea e Barbara Bubulova. Ad aprile saranno due le proiezioni: Apnea, di Roberto Dordit, con Claudio Santamaria, Giuseppe Battiston ed Elio Capitani, il 1 aprile alle 19.30 e, sempre alle 19.30, il 23 aprile, sarà la volta di Paolo Virzì con Tutti i santi giorni. La rassegna si concluderà il 21 maggio, in prima assoluta in Slovenia, con Tir di Alberto Fasulo.



I film verranno proiettati in lingua italiana con i sottotitoli in inglese.