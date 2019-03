Oggi finalisti concorso design, viaggio fra Italia e Spagna Indetto da ambasciata Madrid con Interni Magazine, Coam e Dimad

(ANSAmed) - MADRID, 7 MAR - Per il terzo anno l'ambasciata d'Italia in Spagna ha indetto il bando di concorso: 'Il design.



Un viaggio tra Italia e Spagna', in collaborazione con la rivista 'Interni', con l'Ordine ufficiale degli Architetti di Madrid (Coam) e l'Asociacion Diseñadores de Madrid (Dimad). Il concorso, rivolto agli studenti di design e ai giovani professionisti, è parte del progetto ITmakEs, iniziativa dell'ambasciata d'Italia a Madrid volta a valorizzare la collaborazione fra i due Paesi nei principali settori di interesse comune. Questa sera, nell'ambito di un evento in ambasciata, in occasione dell'Italian DesignDay 2019, l'ambasciatore Stefano Sannino darà a conoscere i risultati del concorso. E' prevista la presenza, in qualità di DesignAmbassadors, di Gilda Bojardi, direttrice della rivista Interni, e Marva Griffin, fondatrice e curatrice del Salone Satellite di Milano, assieme a Carlos Lohoz Palacio, vice decano del Coam, e Mariano Martin, segretario di Dimad, che hanno fatto parte della giuria internazionale incaricata di valutare i progetti a concorso. Quelli selezionati saranno presentati a Milano, nel prossimo mese di aprile nell'evento di Interni Magazine che inaugurerà il FuoriSanole 2019, grazie alla collaborazione delle imprese italiane Ethimo, Ghidini1961 e Officine Tamborrino.



Nell'occasione saranno esposte in ambasciata le opere dei pittori Pepe Carretero e Alessandro Taiana. (ANSAmed)