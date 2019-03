'Sherazade' in Tunisia con i giovani musicisti di Arezzo Spazio Seme e Oida al lavoro per progetto internazionale

(ANSAmed) - TUNISI, 11 MAR - Doppio impegno in Tunisia per alcuni studenti del liceo musicale 'Francesco Petrarca' di Arezzo e dell'Oida (Orchestra Instabile di Arezzo), che accompagnati da Gianni Bruschi, hanno suonato a Sousse ieri sera e suoneranno ancora alla Città della Cultura di Tunisi il 12 marzo nell'opera 'Sherazade, l'altra notte' di Samir Ferjani, basata su un libretto in arabo di Madame Emma Rimli, con arrangiamenti cofirmati da Aymen Ben Salah, eseguita dall'Orchestra Tunisina del maestro Samir Ferjani. Gianni Bruschi, co-direttore artistico di Spazio Seme e qui responsabile per Oida, ha incontrato a Sousse colleghi e musicisti delle due sponde del Mediterraneo: strumentisti di Tunisia, Egitto, Marocco e alcuni giovani francesi tra i quali cui gli ottoni del Conservatorio di Parigi, per lavorare alla programmazione di una vera e propria tournée internazionale.



Gianni Bruschi da molti anni intrattiene relazioni fruttuose con la Tunisia e il Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem e ora sta avviando un grande progetto di collaborazione artistica grazie al sostegno del programma Ue Europa Creativa.



2Spazio Seme, centro artistico internazionale è una delle organizzazioni all'interno di Oida, che ne cura spesso la logistica e la dimensione performativa, gli allestimenti attraverso il teatro e la danza", ha spiegato Gianni Bruschi ad ANSAmed nel presentare l'iniziativa.



In questi giorni oltre alle prove e ai due importanti concerti, i musicisti italiani hanno incontrato i colleghi dell'Institut Supérieur de Musique di Sousse. Una dimostrazione di come l'Oida offra ai giovani esperienze e opportunità di valore per quanti intendono fare della musica una professione.



(ANSAmed).