Al via in Tunisia la 19 edizione di 'Cinema de la Paix?' In programma 3 corti di Carlo Sironi



TUNISI - Da oggi al 17 marzo a Le Rio di Tunisi si svolgerà la 19ma edizione della manifestazione 'Cinema de la Paix?', quest'anno incentrata sul tema del "destino" e arricchita da dibattiti post proiezioni e musica.



Il festival organizzato dal Cine club di Tunisi e dalla Federazione tunisina dei Cine Club insieme a numerosi partner, intende promuovere film dai contenuti importanti, dai risvolti sociali, portatori di messaggi forti. Sono 12 i film in cartellone, di 11 Paesi diversi. Per l'Italia il 14 marzo verranno proiettati i cortometraggi 'Valparaiso' (2016), 'Cargo' (2012) e 'Sofia' (2008) di Carlo Sironi oltre al classico di Roberto Rossellini 'Germania, anno zero' (1948). (ANSAmed).

