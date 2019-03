Musica: applausi per l'A-Mint di Alex Braga a Barcellona Col pianista Francesco Tristano a Festival internazionale Mutek

(ANSAmed) - MADRID, 12 MAR - Accoglienza calorosa all'Auditori de Barcelona per A-Mint (Artificial Musical Intelligence), il progetto dell'artista concettuale e musicista sperimentale Alex Braga, ospitato nell'ambito della X edizione del Mutek, il Festival internazionale di creatività digitale, tecnologia e musica d'avanguardia. Il pianista e compositore Francesco Tristano è stato lo special guest dello show di orchestrazione di Intelligenza Artificiale in tempo reale e video generativo. A-Mint, che armonizza innovazione tecnologica, musica elettronica e visual art, è un progetto nato da un'intuizione di Alex Braga messa a punto con un gruppo di ricercatori della Facoltà di Ingegneria di RomaTre, in una sorta di duetto inedito con l'intelligenza artificiale, precisano gli organizzatori in una nota.



A-Mint decodifica in tempo reale, nelle caratteristiche e sfumature fondamentali, una sorgente sonora musicale, ad esempio le improvvisazioni al pianoforte di Francesco Tristano, trasformandola in bit digitali che, con l'orchestrazione di Alex Braga alla consolle, da' vita ad inediti piani sonori e videoproiezioni. Il risultato è uno spettacolo di suoni e visioni prodotto della sinergia fra uomo e tecnologia. La sfida, afferma l'ideatore Alex Braga è "provare a dimostrare che il futuro della musica è restituire un'anima alla musica elettronica e farla diventare sostenibile e organica". La presenza di A-Mint al Mutek di Barcellona è una tappa di avvicinamento a Maker Faire Rome - The European Edition - il maggiore evento europeo sull'innovazione, in programma dal 18 al 20 ottobre alla Fiera di Roma, che già aveva ospitato il progetto nella passata edizione. E' stata coordinata e patrocinata dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona, con la console generale Gaia Danese, nell'ambito dell'iniziativa ITmakEs, che dal 2017 promuove una serie di progetti per integrare e potenziare sinergie e valorizzare i talenti italiani in Spagna, e si inquadra nella più ampia strategia di promozione "Vivere all'italiana", promossa dal ministero degli Esteri e la Cooperazione.(ANSAmed).