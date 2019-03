Fotografia: due italiani premiati agli 'Hope' di Dubai Riconoscimenti negli Emirati per Finocchiaro e Ventura

(ANSAmed) - IL CAIRO, 14 MAR - Due fotografi italiani, Vito Finocchiaro e Sandro Maddalena, hanno ottenuto riconoscimenti nell'ambito dell'ottava edizione dei premi 'Hope' consegnati negli Emirati arabi uniti sotto l'egida del principe ereditario di Dubai, Sheikh Hamdan. E' quanto emerge da un comunicato dell'Hamdan International Photography Award (Hipa).



Finocchiaro e Ventura hanno ottenuto il quarto e quinto premio degli "Hope Awards" del riconoscimento lanciato nel 2011 - come ha ricordato il segretario generale dell'Hipa, Ali bin Thalith - "per onorare le arti e promuovere la coscienza sociale e il suo ruolo fondamentale nel plasmare il futuro delle civilizzazioni".



"Le arti sono più che un hobby, le arti hanno cambiato il corso della storia e sono in grado di cambiare la forma del futuro", ha sottolineato ancora Thalith nella cerimonia di consegna dei premi svoltasi martedì all'Opera di Dubai.



Il "Grand Prize", dotato di 120 mila dollari, é andato al malese Edwin Ong Wee Kee per una foto che é riuscita a esprimere "i sentimenti di una madre vietnamita i cui disordini del linguaggio non le hanno impedito di nutrire speranza e di evocare un senso di forza per i suoi bambini", sintetizza il comunicato che fra l'altro annuncia il tema principale della nona edizione del premio: "l'acqua". (ANSAmed).